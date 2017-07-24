Адекватность капитала Azer Turk Bank вчетверо превысило нормативное требование

2017-07-24 10:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Коэффициент адекватности совокупного капитала Azer Turk Bank определен на уровне 40,84 процента при нормативном требовании в 10 процентов. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении банка.

По состоянию на 30 июня 2017 года активы банка составили 311,623 миллиона манатов. Объём кредитного портфеля составил 126,7 миллиона манатов. Совокупный капитал банка, после осуществления всех выплат, составил 54,811 миллиона манатов, а уставный капитал банка - 50 миллионов манатов.

Общий объём доходов Azer Turk Bank составил 12, 544 миллиона манатов, расходы – 11,1 миллиона манатов, а чистая прибыль банка превысила 1, 430 миллиона манатов. Объем депозитного портфеля банка достиг 206,3 миллиона манатов.

Azer Turk Bank, основная часть акций которого принадлежит азербайджанскому государству, входит в первую десятку банков страны по таким показателям как активы, взвешенные с учетом риска, адекватность совокупного капитала, коэффициенты ROA и ROE и прочим.

Официальный курс на 24 июля соствляет 1,7012 AZN/USD.