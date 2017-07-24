Израильские СМИ обратились к теме шантажа армянскими диаспорами политиков, поддерживающих Азербайджан

2017-07-24 10:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Западные СМИ обратились к теме армянского шантажа политиков, поддерживающих Азербайджан, что имеет место не только в США или европейских странах, где армянское лобби достаточно влиятельно, но и в Израиле. Об этом пишет в статье в издании Jewish press Александр Мурисон, старший научный сотрудник Центра Бегин-Садат и Университета Бар-Илан.

По его словам, армянская община в Израиле, по-видимому, обучается по армяно-американскому учебнику политических трюков, что неприемлемо в развитых демократических обществах, таких как Израиль или США.

Мурисон анализирует в своей статье кампанию, направленную против Шимона Ланкри, мэра города Акко, в адрес которого поступают от армянских активистов угрозы, в частности угрозы физической расправы, из-за его позиции в связи с геноцидом, совершенным армянскими войсками в азербайджанском городе Ходжалы в 1992 году.

Уже несколько лет Ланкри, как и множество других израильских чиновников на национальном, региональном и местном уровнях, начал укреплять отношения с Азербайджаном, организовав мобильную документальную фотовыставку "Справедливость для Ходжалы", посвященную памяти жертв этого акта геноцида.

Во время недавнего интервью с одним из ведущих СМИ Азербайджана AzerTac мэр Ланкри отметил, что он «был потрясен зверствами и вандализмом армян, совершенными против азербайджанского народа».

Он добавил, что, находясь в составе официальной делегации в Азербайджане два года назад, он «лично чувствовал теплоту и гостеприимство, терпимость и мультикультурализм азербайджанского народа. [...] они [евреи в Азербайджане] всегда с гордостью говорят в Израиле, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма, и евреи никогда не чувствовали там себя иностранцами".

По мнению Мурисона, именно такое поведение вызывает у армянской общины Израиля недовольство.

«В Израиле проживает 20 тысяч армян, многие из которых имеют престижные профессии… Они политически активны и, несмотря на небольшую численность, влияют на ультралевых, возглавляемых такими обструкционистами, как член Кнессета (парламента Израиля) Захава Галион, для которой близость с Арменией заменяет лояльность и ответственность перед Израилем», - пишет Мурисон.

По мнению многих израильских аналитиков, в том числе Мурисона, Армению настораживает, что Израиль и Азербайджан поддерживают тесные двусторонние связи, которые распространяются на правительственные и деловые круги.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал двусторонние отношения между Азербайджаном и Израилем подобными айсбергу, 90 процентов которого скрыто под водой», - пишет Мурисон.

Аналитик отмечает, что нельзя допускать открытых угроз израильским общественным деятелям политическими активистами из армянской общины, так как для Израиля важны тесные двусторонние отношения с Азербайджаном.

25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)