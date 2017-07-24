TSK'da general ve amiral sayısı yüzde 40 azaldı

2017-07-24 11:04 | www.trend.az | 1

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından yaşanan ihraçların yanı sıra emeklilik ve istifaların ardından TSK'da general/amiral, subay, astsubay sayılarında azalma yaşandı. Bunlara karşılık yedek subay, sözleşmeli erbaş ve er sayısı artırılarak, subay, astsubay, uzman çavuş alınarak personel eksikliğinin giderilmesi yoluna gidildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) geçen yıl temmuz ayında 326 general/amiral görev yaparken, darbe girişimi sonrasında terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu belirlenen general ve amirallerin ihraçlarının yanı sıra bazı üst rütbeli subayların emekliye ayrılmalarının ardından bu rakam bu yılın mayıs ayında 196 olarak belirlendi. Böylelikle TSK'daki orgeneral/amiral sayısı geçen yıla göre yüzde 40 oranında azaldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişi öncesinde 10 orgeneral, 23 korgeneral, 50 tümgeneral ve 115 tuğgeneral olmak üzere 198 general görevde bulunuyordu. Darbe girişiminin ardından komutanlıkta orgeneral sayısı 7, korgeneral sayısı 14, tümgeneral sayısı 21 ve tuğgeneral sayısı 76 oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 15 Temmuz'da 2 oramiral, 4 koramiral, 12 tümamiral, 38 tuğamiral görev yaparken, darbe girişiminin ardından komutanlıktaki oramiral sayısı değişmedi. Koramiral sayısı 5'e yükselirken, tümamiral sayısı 6, tuğamiral sayısı 21'e düştü.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise darbe girişimin ardından 2 orgeneral, 6 korgeneral, 3 tümgeneral ve 33 tuğgeneral görev yapıyor. 15 Temmuz öncesinde komutanlıkta 2 orgeneral, 8 korgeneral, 17 tümgeneral ve 45 tuğgeneral görevde bulunuyordu.

Yedek subay sözleşmeli erbaş/er

TSK'da subay sayısında da geçen yılki darbe girişiminin ardından düşüş yaşandı. Subay sayısı 2016'nın temmuz ayında 32 bin 189 iken söz konusu rakam ihraç ve emekliliklerin ardından 24 bin 705 oldu. TSK'da subay sayısı geçen yıla oranla yüzde 23 azaldı. Astsubay sayısı da yine aynı dönemde 68 bin 978'den 62 bin 781'e düşerek yüzde 9 geriledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki personel eksikliği ise yedek subay ve sözleşmeli er/erbaş sayısının artırılmasıyla giderilmeye çalışıldı.

Bu kapsamda geçen yıl temmuz ayında 5 bin 792 olan yedek subay sayısı bu yıl mayıs ayına kadar yüzde 51 artırılarak 8 bin 736 oldu. Sözleşmeli erbaş ve er sayısı da 13 bin 88'den 16 bin 743'e yükseltildi. Artış yüzde 28 olarak belirlendi.

13 bin kişi alındı

15 Temmuz 2016 sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin acil personel ihtiyacını karşılamak üzere Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda subay, astsubay, sözleşmeli er ve uzman erbaş olmak üzere 13 bin 125 personel temini gerçekleştirildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı için 161 subay alınırken, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 930 subay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 296 subay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 312 subay göreve başladı. Astsubay temininde sayı 3 bin 186 olurken, 3 bin 210 uzman erbaş ve 5 bin 30 sözleşmeli er Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldı.

Harp okullarına yoğun talep

Milli Savunma Bakanlığınca FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Milli Savunma Üniversitesi kurulmuş, harp okulları üniversite bünyesinde faaliyete başlamıştı. Harp okullarının süratle eğitime başlaması için okullara ara sınıflardan da öğrenci alınmıştı. Harp okullarının öğrenci alımına başlamasının ardından vatandaşlar bu okullara yoğun ilgi gösterdi.

Kara Harp Okuluna başvuru geçen yıl 46 bin 736 olurken, rakam bu yıl üç kattan fazla artarak 157 bin 635'e yükseldi. Deniz Harp Okulunda ise 33 bin 405 olarak geçen yıl başvuru bu yıl 4 kat artarak 135 bin 12 oldu. Hava Harp Okuluna da başvuru 27 binden 882'den 144 bin 169'a yükseldi.

Bu yıl harp okullarına yapılan müracaatlar geçen üç yıla kıyasla yaklaşık 4 kat arttı. Bu durum "Milletin, ordusuna sahip çıkması" olarak nitelendirildi.