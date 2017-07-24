İran resmi para birimi Tuman oldu

2017-07-24 11:11 | www.trend.az | 1

IRNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu Sekreteri Mohsen Haci Mirzayi yaptığı açıklamada dün akşam düzenlenen bakanlar kurulunda İran resmi para biriminin Tuman olarak belirlendiğini ve her Tuman’ın 10 Riyal’e denk geldiğini söyledi.

Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Bankacılık Kanununda düzenlemenin incelendiği ve onaylandığını belirtti.

Mirzayi düzenlemenin hedefinin para ve bankacılık politikalarında istikrar ve yatırımcıların korunması olduğunu söyledi.