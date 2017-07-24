Пожар в жилом здании в Баку потушен – ФОТО – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-24 11:10 | www.oxu.az | 6

В результате произошедшего в жилом здании на территории Ясамальского района пожара сгорела крыша общей площадью 350-400 кв метров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава ИВ Ясамальского района Самед Исмаилов.

По его словам, причины пожара будут расследованы соответствующими органами. Он отметил, что пострадавшим во время пожара жителям будет оказана помощь.

Начальник штаба Госслужбы пожарной охраны МЧС Азербайджана Акбер Новрузов заявил, что по предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания.

Пожар потушен. Пострадавших нет, жители эвакуированы.

10:52

Разрастается пожар, вспыхнувший в жилом здании в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в пятиэтажном здании на проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе.

Вспыхнувшее на крыше здания пламя перекинулось на несколько квартир. Жители эвакуированы.

На место происшествия привлечены 8 пожарных машин.

Пожар еще не потушен.

09:45

В Баку в жилом здании начался пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе.

На место происшествия прибыли пожарные.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

A.M.

