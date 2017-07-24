Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы США

2017-07-24 11:16 | www.oxu.az | 4

Размещение в Киргизии авиабазы ВВС США создавало серьезную угрозу безопасности республики.

Как передает Oxu.Az, об этом президент республики Алмазбек Атамбаев сообщил в понедельник на пресс-конференции.

«Не буду скрывать, что некоторые страны предупреждали нас, что они готовы в случае необходимости нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США», - сказал он.

По его словам, так продолжалось до 2014 года, до тех пор, пока база не была выведена из республики.

«Наши люди подвергались до этого момента серьезной опасности», - пояснил Атамбаев.

В том числе и по этой причине, продолжил он, Киргизия и приняла решение закрыть американскую авиабазу, которая существовала в бишкекском аэропорту с 2001 года и была предназначена для поддержки военной операции НАТО в Афганистане.

Н.О.

