При взрыве в Кабуле число погибших возросло до 35 человек (Обновлено)

2017-07-24 11:03 | www.trend.az | 4

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о 24 погибших. Министерство внутренних дел Афганистана также сообщало, что из-за взрыва еще 42 человека получили ранения.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. По данным агентства Пажвак, ответственность за взрыв взяли на себя талибы.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".

08:29 (UTC+4) Более 20 человек погибли при взрыве, устроенном смертником в Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на офис второго заместителя премьер-министра Афганистана, рядом с домом которого и произошел теракт, передает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали по меньшей мере 10 человек, есть пострадавшие.

Агентство Пажвак сообщает не только о 20 погибших, но и о 22 пострадавших.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News сообщил, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

Корреспондент телеканала Tolo News сообщал, что к месту взрыва прибыло много карет скорой помощи.