Иран не примет предложение о возобновлении переговоров по пересмотру СВПД

2017-07-24 11:17 | www.trend.az | 4

Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента Ирана) Алаэддин Боруджерди подчеркнул, что Иран никогда не примет никакое предложение о возобновлении переговоров по пересмотру Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает IRNA.

Боруджерди сказал, что США должны полностью соблюдать СВПД.

Он добавил, что ни одна из других сторон, принявших в переговорах по ядерной сделке Ирана, не готовы принять предложение США о возобновлении переговоров.

Иранский дипломат назвал разумным комментария министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о том, что СВПД не является двусторонним соглашением, поэтому из которого не возможно выходить или возобновлять переговоры о нем.

Сосылаясь на заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоры по пересмотру СВПД, Боруджерди сказал, что это нелогичный подход и похоже на хитрые действия США.

«Когда документ после нескольких месяцев подписывается всеми сторонами, принявшими в переговорых по ядерной программе Ирана, и когда Совет Безопасности ООН подтверждает это соглашение путем резолюций, тогда предложение о возобновлении переговоров бессмысленно и Исламская Республика Иран не примет такое нелогичное предложение», заявил глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса.

Указав на недавние переговоры между заместителем министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Аббасом Аракчи и группой «Большой шестерки» на 8-м заседании Совместной комиссии по СВПД в Вене, Боруджерди сказал: «В этих переговорах США были практически изолированы и осуждены за то, что полностью не выполняет СВПД».