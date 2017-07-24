Опасный вирус заразил сотни приложений в Google Play

2017-07-24 11:32 | www.apa.az | 3

Несколько сотен бесплатных приложений для мобильных устройств на базе программного обеспечения Android в интернет-магазине Google Play заражены новым вредоносным трояном BankBot

Как сообщает АПА-Экономикс, сотрудники Dr. Web, вирус BankBot после проникновения на устройство крадет данные переписки из установленных мессенджеров (Viber, Spanchat, Instagram, WhatsApp) разных социальных сетей. Помимо этого «вредонос» похищает информацию о банковских картах пользователей гаджетов.

Компания отмечает, что BankBot загружается на устройство под видом бесплатного безобидного приложения, однако после загрузки на устройство вирус удаляет ярлык программы и продолжает работать в фоновом режиме.

Специалисты антивирусной лаборатории отмечают, что в настоящее время около 400 приложений магазина Google Play заражены BankBot.

Наибольшее число пострадавших от нового вируса живут в таких странах, как Великобритания и США.