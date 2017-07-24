Офисные сотрудники смогут вздремнуть в «Капсулах сна»

2017-07-24 11:26 | www.oxu.az | 3

Стартап с «капсулами сна» был запущен в мае в Пекине, а вскоре пришел в Шанхай. В отличие от традиционных капсульных отелей, капсулы для сна не предназначены для полноценного отдыха, это лишь пространство, разработанное в духе шеринговой экономики.

Xiangshui Space открыла 15 капсульных отелей внутри офисных зданий, интернет-кафе и коворкингов. Таким образом, офисные сотрудники могут вздремнуть на работе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на realty.newsru.com, арендовать место в капсуле можно за 10 юаней (1,5 доллара) на полчаса в обеденный перерыв - это своеобразный прайм-тайм капсул сна. В другое время стоимость будет ниже - всего 6 юаней на полчаса (примерно 90 центов). Заказать капсулу можно через приложение, сообщает Shanghaiist.

Но стремительно развивающийся бизнес неожиданно натолкнулся на серьезные трудности - представители пожарной инспекции, проверяя капсулы на пожарную безопасность, выяснили, что они нарушают все принятые нормы и попросту опасны для использования. Эти наглухо закрывающиеся пластиковые коробки в случае возгорания представляют собой быстро воспламеняющиеся гробы, не оставляющие спящим шанса на спасение.

Капсулы сна, проработавшие в Шанхае всего неделю, вынуждены были закрыться. У Xiangshui Space в Шанхае было три комплекса с капсулами сна - в районе аэропорта Пудун, в районе Цзинань и в районе Сюйхуэй. Все они теперь демонтированы и вывезены.

В своем приложении компания Xiangshui уведомила пользователей, что действие сервиса приостановлено и в данный момент идет «системное обновление» капсул сна.

Пока неизвестно, сколько именно времени займет устранение всех недочетов, выявленных пожарной инспекцией, и когда китайские «белые воротнички» смогут отдохнуть во время рабочего дня.

На запрос относительно наличия у компании какой-либо лицензии на ведение подобного бизнеса, который подпадает под предоставление услуг отелями, в Xiangshui Space не ответили. Однако бизнес компании был временно свернут не только в Шанхае, но и в Пекине.

С.С.

