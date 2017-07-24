Число генералов в рядах ВС Турции сократилось на 40%

2017-07-24 11:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В результате чисток в ВС после попытки военного переворота в Турции число генералов и адмиралов сократилось на 40 процентов, пишут в понедельник турецкие СМИ.

До попытки военного переворота в рядах ВС страны было 236 генералов и адмиралов, а сейчас их 196.

Сообщается, что после попытки военного переворота в ряды ВС было принято около 13 тысяч военных, большинство которых являются офицерами в запасе.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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