Адекватность совокупного капитала Azər Türk Bank превысила 40%

2017-07-24 11:42 | www.apa.az | 6

Активы ОАО Azər Türk Bank на 30 июня 2017 года составили 311,623 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе банка, объем кредитного портфеля составил 126,7 млн. манатов.

Депозитный портфель Azər Türk Bank составляет 206,3 млн. манатов.

Совокупный капитал банка, после осуществления всех выплат, составил 54,811 млн. манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала - 40,84%.

Уставный капитал Azər Türk Bank составил 50 млн. манатов.

Общие доходы банка составили 12, 544 млн. манатов, расходы – 11,1 млн. манатов.

Первую половину текущего года Azər Türk Bank завершил с прибылью на 1,43 млн. манатов.

Азербайджанскому государству принадлежат 75% акций ОАО Azər Türk Bank, действующего с 1995 года.