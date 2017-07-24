Пожар в России унес жизни 5 членов азербайджанской семьи
2017-07-24 11:47 | www.apa.az | 6
Как сообщает АПА, 24 июля в 01:35 по местному времени в постройке близ поселка Сухобузимск произошел пожар.
В результате пожара заживо сгорели глава семьи, его три сына и дочь.
Еще один сын был доставлен в больницу с ожогами и диагнозом отравление угарным газом.
Причины происшествия расследуются.
Как сообщил АПА заместитель председателя Азербайджанской национальной культурной автономии Аяз Мамедов, все погибшие в результате пожара были азербайджанцами.
В результате пожара глава семьи, 37-летний мужчина родом из Товузского района, его три сына в возрасте 3, 6 и 10 лет, годовалая дочь сгорели заживо. Еще один сын в возрасте 14 лет был доставлен в больницу.
Во время пожара матери дома не было.
Причины пожара, личности погибших и пострадавших устанавливаются.