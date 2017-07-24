Восстановлена деятельность мечети «Шехидлер»

2017-07-24 11:33 | www.oxu.az | 4

Мечеть «Шехидлер» в Баку продолжает свою деятельность.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на milli.az, об этом заявил заведующий отделом религиоведческой экспертизы Госкомитета по работе с религиозными структурами Нахид Мамедов.

По его словам, ахунд и имам мечети уже назначены.

Отметим, что деятельность мечети «Шехидлер» была приостановлена несколько лет назад.

Завотделом также сообщил, что деятельность мечети «Джума» будет восстановлена после рассмотрения документов общины и назначения религиозного деятеля со стороны УМК.

A.M.

