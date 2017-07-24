Путин пошутил, не желая опаздывать на встречу с Ильхамом Алиевым – ВИДЕО

2017-07-24 11:37 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин известен тем, что не раз опаздывал даже на самые важные встречи, по причине плотности своего графика.

Однако накануне российский президент весьма ответственно подошел ко встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась 21 июля в Сочи.

Не раз опаздывавший на встречи с мировыми лидерами, в числе которых была королева Елизавета II и Папа Римский Франциск, российский президент решил проявить пунктуальность в отношении переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым.

Встреча Путина с азербайджанским лидером должна была состояться после встречи с учащимися сочинского образовательного центра для одаренных детей «Сириус».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, уже в конце встречи, видеозапись и стенограмма которой размещена на сайте Кремля, у Путина произошел следующий разговор:

Реплика: Давайте завершающий вопрос.

В.Путин: У наших коллег с НТВ проблемы, потому что мы в эфире находимся, у них там программы существуют.

Е.Колыванов: Владимир Владимирович, проблемы у Вас, у Вас подарков – четыре.

Реплика: Уже начинаются завтрашние дни рождения.

В.Путин (посмотрев на часы): У меня проблема через час будет. Через час у меня встреча с Президентом Азербайджана.

Следует отметить, что на последовавшей затем встрече президенты Азербайджан и России подтвердили, что между двумя странами существуют связи стратегического партнерства, подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

«Мы встречаемся регулярно. И эти встречи дают хороший импульс развитию наших двусторонних отношений, которые развиваются очень успешно», - заявил на встрече Президент Ильхам Алиев.

«У нас большой объем работы и много совместных планов на будущее. Рад возможности с Вами встретиться и поговорить по всем этим направлениям», - сказал в свою очередь Владимир Путин.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Был проведен обмен мнениями вокруг международной и региональной проблематики. Главы обоих государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии российско-азербайджанских дружественных связей и стратегического партнерства.

Сочинскую встречу президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина очень позитивно оценивает экспертное сообщество Азербайджана.

«Эта встреча положила конец различным слухам и подтвердила тесные взаимоотношения между двумя странами, - считает политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов. - Известно, что есть силы, которые ревностно относятся к этой встрече, прежде всего Армения. И в СМИ, и в выступлениях армянских политиков, было заметно, что данная встреча у них вызывает раздражение, зависть и недопонимание».

«Этот визит продемонстрировал, что между странами нет принципиальных разногласий. Более того, данный визит в подобной форме свидетельствует о высшей степени доверительных отношений между руководителями двух стран. Формат отношений таков, что без особых согласований, протокольных условностей есть возможность организовать такую встречу в неформальной обстановке», - таково мнение по вопросу политолога Ильгара Велизаде.

На наш взгляд, эта встреча «без галстуков», так же, как и прошлогоднее чаепитие президентов в резиденции Ильхама Алиева, стала еще одним свидетельством открытых и доверительных отношений двух лидеров.

Н.О.