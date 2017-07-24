В Казахстане проходят учения «Степной орел» с участием офицеров шести стран

2017-07-24 11:29 | www.trend.az | 3

Второй этап тактико-специальных миротворческих учений «Степной орел-2017» стартовал на базе учебного центра «Илийский», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.

Основной целью учения является отработка элементов по поддержанию мира и реагированию на кризисные ситуации, подготовка к участию в операциях, проводимых ООН и НАТО, достижение оперативной совместимости с силами и средствами Альянса.

В рамках данного этапа командно-штабная подготовка представляет собой учение для штаба бригады под руководством «Казбриг» и проводится на компьютерах по миротворческому сценарию с участием штабных офицеров шести иностранных государств. В качестве наблюдателей принимают участие представители Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Турецкой Республики, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики.

По итогам учения экспертами НАТО будет проведена оценка по 1-му уровню программы «Концепция оперативного потенциала».

Следует отметить, что вторая фаза международного тактико-специального миротворческого учения «Степной орел-2017» проходит в период с 22 июля по 4 августа 2017 года.