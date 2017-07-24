В России сгорели 5 членов азербайджанской семьи – ОБНОВЛЕНО
2017-07-24 11:52 | www.oxu.az | 4
В произошедшем в Красноярском крае России пожаре заживо сгорела азербайджанская семья.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 24 июля в 01:35 по местному времени в постройке близ поселка Сухобузимск произошел пожар.
В результате пожара заживо сгорели глава семьи, его три сына и дочь.
Еще один сын был доставлен в больницу с ожогами и диагнозом отравления угарным газом.
Причины происшествия расследуются.
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Пожар в нежилом доме Красноярского края привел к многочисленным жертвам.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс», на пожаре в нежилом здании села Сухобузимское Красноярского края погибли пять человек. Еще один человек травмирован.
Как сообщили в главном управлении МВД по Красноярскому краю, предположительно, погибла семья, отец и четверо несовершеннолетних детей.
В настоящее время пожар ликвидирован. Причины трагедии устанавливаются.
A.M.