В России сгорели 5 членов азербайджанской семьи – ОБНОВЛЕНО

2017-07-24 11:52 | www.oxu.az | 4

В произошедшем в Красноярском крае России пожаре заживо сгорела азербайджанская семья.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 24 июля в 01:35 по местному времени в постройке близ поселка Сухобузимск произошел пожар.

В результате пожара заживо сгорели глава семьи, его три сына и дочь.

Еще один сын был доставлен в больницу с ожогами и диагнозом отравления угарным газом.

Причины происшествия расследуются.

09:00

Пожар в нежилом доме Красноярского края привел к многочисленным жертвам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс», на пожаре в нежилом здании села Сухобузимское Красноярского края погибли пять человек. Еще один человек травмирован.

Как сообщили в главном управлении МВД по Красноярскому краю, предположительно, погибла семья, отец и четверо несовершеннолетних детей.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины трагедии устанавливаются.

A.M.