Президент Кыргызстана гарантирует мирную передачу власти

2017-07-24 11:31 | www.trend.az | 3

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев гарантирует мирную передачу власти. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции в городе Чолпон-Ата, передает КНИА «Кабар».

«Итоги президентских выборов, какими бы они ни были, надо признавать. Главное - мы гарантируем честный подсчет голосов. Другой момент, когда люди продают свои голоса. Это очень сложно. Видимо, некоторые граждане не до конца осознали всю ответственность за себя», - сказал Атамбаев.

Глава государства заявил, что гарантирует мирную передачу власти. «А тех, кто постарается раскачать ситуацию, мы закроем в одно место и надолго», - отметил президент.

Отметим, что срок полномочий Атамбаева как президента Кыргызстана завершается 1 декабря 2017 года. Выборы нового президента КР состоятся 15 октября.