Россия солидарна с усилиями Ирака по искоренению терроризма - МИД

2017-07-24 11:39 | www.trend.az | 6

Москва солидарна с усилиями Багдада по искоренению террористической угрозы в Ираке. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики, передает ТАСС.

"Мы ценим наши отношения, Ирак один из самых важнейших партнеров, - сказал Лавров. - Мы солидарны с усилиями, которые руководство Ирака предпринимает по нормализации обстановки в стране, по искоренению террористической угрозы. Конкретный вклад в эти усилия вносят армия и силы безопасности Ирака".

По словам министра, принципиально важно, что борьба с терроризмом "ведется не изолированно, а в контексте общих усилий мирового сообщества по искоренению террористической угрозы во всем регионе".

"В эти непростые времена Россия старается укрепить усилия Ирака по восстановлению безопасности, экономики, - отметил Лавров. - Мы нацелены на то, чтобы и дальше наращивать взаимодействие".