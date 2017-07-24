Председатель Государственного таможенного комитета примет граждан в Агджабеди

2017-07-24 11:54 | www.apa.az | 6

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, 28 июля в 10:00 председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев принял граждан в Агджабеди.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на приеме были выслушаны обращения жителей Агджабединского, Бейлаганского, Физулинского, Имишлинского, Лачынского районов, касающиеся только таможенных вопросов.

Граждане, желающие принять участие на приеме, могут записаться до 10:00 27 июля на номер 195 (Информационный центр), Госкомтаможни (координатор – Мамедова Сабина Ханлар гызы, контактный телефон: (012) 404-22-00), Худаферинское таможенное управление (тел: (021) 222-24-84).