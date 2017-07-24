Армянский рупор Regnum и глашатай Станислав Тарасов – перевернутая «армянская» правда для российских читателей

2017-07-24 11:46 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

В мире новостей, особенно, если анализируешь в день множество статей на заданную тему, ты волей-неволей постоянно читаешь одних и тех же авторов, которые специализируются на какой-то узконаправленной экспертизе.

Правда, некоторые из них привлекают внимание к своей персоне не только частотой появления статей, но и явно ангажированным мнением, которое далеко от истины и освещает лишь одну точку зрения, далекую от правды.

В случае с редактором проармянского российского издания Regnum Станиславом Тарасовым становится очевидным, что продался он своим работодателям не за мешок абрикосов. Иначе рвение русского эксперта доказать армянскую точку зрения и намеренно ввести в заблуждение российского читателя, который и не догадывается, что ему аккуратно впаривают ложь, объяснить нельзя.

Для начала обращает на себя внимание тот факт, что российское издание постоянно использует слова «Нагорно-карабахская республика», «Арцах» и «Степанакерт», хотя Российская Федерация, как и все остальные страны, придерживающиеся основ международного права, не признавала и не признает существование этих мифических образований.

Почему в таком случае федеральное российское агентство постоянно внедряет в мозг российского читателя правомерность использования этих понятий, неясно. Хотя, на деле, все очевидно – кто платит, тот и заказывает музыку.

Направленность работы проармянского «Regnum» достаточно прозрачна, что уже не раз приводило к самым разным склокам вокруг этого «федерального» агентства.

В марте 2017 года агентство отметилось в скандале с провокациями по вопросу, связанному с Беларусью, что было, конечно, связано с экстрадицией российско-израильского блогера Александра Лапшина, который чрезвычайно дорог армянскому народу после попытки PR оккупированного Нагорного Карабаха.

Количество негативных публикаций о Беларуси после выдачи Лапшина Баку просто зашкаливало. Причем Минск обвинялся уже не только в выдаче «невинного» блогера, но и чуть ли не в антироссийском настрое и мифических прозападных настроениях.

Кстати, сразу после экстрадиции Лапшина поток грязи на Беларусь был настолько мощным, что даже МИД России пришлось вмешаться и остановить защитников армянских интересов.

Тогда агентство Regnum не поленилось сцепиться в схватке с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Regnum в своем иске потребовало МИД опровергнуть информацию, озвученную Захаровой на брифинге, о том, что журналисты агентства в своих публикациях о Беларуси использовали слово "недонарод".

Тогда Захарова объяснила позицию МИД, заметив, что "в материалах, опубликованных агентством, содержится слово "недогосударство" и утверждение, что "белорусы не являются национальной группой". Именно поэтому был сделан общий вывод, распространяющийся на всех, о том, что употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство" недопустимо, непотребно".

Если вам мало доказательств абсолютно проармянской направленности Regnum, приведем еще одно. В 2016 году федеральное агентство новостей вдруг ополчилось на семью мэра далекого северного города Якутск.

А причиной всему стал конфликт вокруг сноса одного дома в Якутске между мэром Айсеном Николаевым и … полублатным армянским авторитетом-бизнесменом Гришей Ферояном.

Дело в том, что 10 октября 2015 года глава Якутска поручил департаменту градостроительной политики мэрии принять меры и остановить незаконное строительство Гриши Ферояна, после чего между ними возникла кровопролитная война, в которой были задействованы все инструменты армянской диаспоры, в том силе и купленное с потрохами СМИ Regnum…

Но вернемся к Тарасову. 24 июля Тарасов пишет аналитическую статью, которая начинается словами «Совместными усилиями пограничных войск СНБ Армении и пограничного управления ФСБ России в Армении был отработан сценарий попытки прорыва нарушителей в Нагорный Карабах и пресечения этой попытки. Некоторые детали события обращают на себя особенное внимание».

Вопрос только в одном, неужели Тарасов, вроде бы эксперт, который должен следить за ситуацией, пропустил информацию о том, что 13 ИЮЛЯ пограничное управление ФСБ России в Армении внесло корректировки в сообщение, распространенное двумя днями ранее о проведении совместных с армянской стороной учениях.

«Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что при проведении на участке ответственности Мегринского пограничного отряда тренировки сил и средств по осуществлению пограничного поиска отрабатывался их порядок действий по пресечению прорыва условных нарушителей из Исламской Республики Иран в Республику Армения», — отмечалось в отредактированной версии сообщения.

Другими словами, весь анализ Тарасова, вкупе со всеми остальными статьями агентства, не стоит и выеденного яйца, так как построен на намеренных неточностях, откровенной лжи и неприкрытой подтасовке фактов. Увы, российский читатель может этого и не понять, ведь «федеральному» агентству как-то принято верить.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend