Минобороны Азербайджана: Армянская провокация предотвращена, огневые точки противника подавлены

2017-07-24 11:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ВС Армении с огневых точек, расположенных в Бердском и Ноемберянском районах Армении, обстреляли из разнокалиберного орудия села Гаймаглы и Кемерли Газахского, а также Коханеби, Агбулаг и Агдам Товузского районов Азербайджана. В результате нанесен ущерб гражданским объектам этих населенных пунктов, посевным площадям и личному хозяйству населения. Об этом в понедельник сообщили Trend в минобороны Азербайджана, комментируя информацию армянских СМИ о том, что якобы ВС Азербайджана обстреливают армянские села, расположенные на территориях вблизи государственной границы.

"Подобные новости, распространяемые армянскими властями, нацелены на вовлечение в свои грязные авантюры различных стран, состоящих с ней в военном союзе, а также на то, чтобы оправдать провокации, совершаемые ею против гражданского населения Азербайджана в приграничных селах", - отметили в минобороны.

В минобороны Азербайджана также сообщили, что для предотвращения этой провокации подразделения ВС Азербайджана предприняли незамедлительные ответные меры, подавив огневые точки противника в указанном направлении.

«Полную ответственность за обострение ситуации и возможные последствия несет криминальный военно-политический режим Армении», - сказали в минобороны.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)