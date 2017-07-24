AZ EN RU TR

Стало известно, что числящегося 4 года пропавшим без вести мужа убила жена

2017-07-24 12:22 | www.apa.az | 4

Стало известно, что числящийся с 26 января 2013 года попавшим без вести житель села Гырыхлы Гейгельского Ильхам Гахраманов района был убит.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Гейгельского РОП, стало известно, что мужчину убила его жена Айнура Гахраманова. Тело она закопала рядом со стойлом.

Подозреваемая в убийстве А.Гахраманова была задержана сотрудниками Гейгельского РОП. Во время дачи показаний она призналась в убийстве.

Оперативно-следственная группа обнаружила останки тела И.Гахраманова. Тело было эксгумировано и передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
 
В результате проведенных сотрудниками Гёгёльского РОП других оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лица, подозреваемые в убийстве жителя района Автандила Алиева.


 
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в убийстве А. Алиева жители Гёйгёльского района ранее судимый Сеймур Ахмедов и его родственник Роял Мамедов были задержаны.


 
В своих показаниях задержанные лица сообщили, что они употребили спиртное вместе с А. Алиевым после чего между ними возник спор. Подозреваемые забили его до смерти.
 
По обоим указанным фактам были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям, расследование продолжается.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər