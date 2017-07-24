Стало известно, что числящегося 4 года пропавшим без вести мужа убила жена

2017-07-24 12:22 | www.apa.az | 4

Стало известно, что числящийся с 26 января 2013 года попавшим без вести житель села Гырыхлы Гейгельского Ильхам Гахраманов района был убит.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Гейгельского РОП, стало известно, что мужчину убила его жена Айнура Гахраманова. Тело она закопала рядом со стойлом.

Подозреваемая в убийстве А.Гахраманова была задержана сотрудниками Гейгельского РОП. Во время дачи показаний она призналась в убийстве.

Оперативно-следственная группа обнаружила останки тела И.Гахраманова. Тело было эксгумировано и передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.



В результате проведенных сотрудниками Гёгёльского РОП других оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лица, подозреваемые в убийстве жителя района Автандила Алиева.





В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в убийстве А. Алиева жители Гёйгёльского района ранее судимый Сеймур Ахмедов и его родственник Роял Мамедов были задержаны.





В своих показаниях задержанные лица сообщили, что они употребили спиртное вместе с А. Алиевым после чего между ними возник спор. Подозреваемые забили его до смерти.



По обоим указанным фактам были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям, расследование продолжается.