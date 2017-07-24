В Киеве состоялось второе совещание стран Восточного Сотрудничества и Средней Азии

2017-07-24 12:25 | www.oxu.az | 4

В Киеве состоялось второе совещание рабочей группы по проекту поддержки авиационным администрациям государств Восточного Сотрудничества и Средней Азии (EASA/EaP). На встрече присутствовали представители Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики.

Первая встреча рабочей группы состоялась в июле прошлого года в Кишиневе. Проект финансируется Европейским советом и рассчитан на 4 лет. Основной целью проекта является оказание содействия авиационным властям государств участников в обеспечении устойчивой системы администрации гражданской авиации, а также гармонизация правил с европейскими стандартами в области безопасности полетов и авиационной безопасности. В проект также включен компонент авиационной безопасности груза и почты.

На совещании была представлена информация о проделанной работе за прошедший год, обсуждены дальнейшие шаги в рамках программы и рассмотрены проекты тренингов, разработанные командой EASA для каждого государства участника.

В ходе дискуссий особенное внимание было уделено обмену информацией и опытом между участниками в вопросах адаптации европейских правил с национальным законодательством государств, регуляций позволяющих совместную эксплуатацию западной и восточной авиационной техники, разработке правил по регулированию операций и регистрации беспилотных летательных аппаратов («дронов»), а также в устранении недостатков, выявленных в рамках универсальной программы ИКАО по проверке обеспечения безопасности полетов государствами.