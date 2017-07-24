Тимур Аскеров в составе Мариинского театра выступит в Лондоне

2017-07-24 11:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Тимур Аскеров в составе балетной труппы Мариинского театра выступит в Лондоне (Великобритания), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

С 24 июля по 12 августа пройдут традиционные гастроли балетной труппы и Симфонического оркестра Мариинского театра на сцене Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне.

В течение трех недель будет представлен широкий спектр спектаклей: "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Баядерка", "Анна Каренина", а также программа одноактных работ "Контрасты"

Тимур Аскеров - солист Мариинского театра. Родился в Баку (Азербайджан). Окончил Бакинское хореографическое училище в 2008 году. В 2008-2009 годах выступает в труппе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 2009-2011 годах - в труппе Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Шевченко.

С 2011 года - в труппе Мариинского театра. Лауреат премии "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" (журнал "Балет", 2012 год).

Тимур Аскеров признан лучшим среди мужчин в дуэтной номинации Международного конкурса артистов балета и хореографов, который проходил в Большом театре с 10 по 19 июня 2013 года под председательством Юрия Григоровича.

В его репертуаре: "Жизель" (граф Альберт), "Баядерка" (Солор), "Лебединое озеро" (принц Зигфрид, Pas de trois), "Сон в летнюю ночь" (Оберон), "Щелкунчик" (Принц), "Кармен-сюита" (Хозе), "Легенда о любви" (Фархад) и другие образы.

(Автор: Джани Бабаева)