Министр нефти Омана не видит необходимости в более резком сокращении добычи

2017-07-24 12:00 | www.trend.az | 4

Необходимости в более резком сокращении добычи нефти основными производителями сейчас нет, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Об этом, как передает агентство, министр сообщил перед заседанием министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти. Встреча состоится позднее в понедельник, 24 июля в Санкт-Петербурге.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и РФ.

За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Ливия и Нигерия при этом освобождены от обязательств сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Однако представители этих стран присутствуют на встрече технического мониторингового комитета. Кроме того, управляющий от Нигерии в ОПЕК Омар Фарук Ибрагим будет присутствовать на встрече министерского мониторингового комитета 24 июля.