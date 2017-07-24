В Билясуваре и Сабирабаде произошли ДТП со смертельным исходом

2017-07-24 12:35 | www.apa.az | 6

В Билясуваре и Сабирабаде произошли дорожно-транспортные происшествия.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 22 июля около 03:00 на территории Билясуварского района автомобиль марки «Hovo», за рулем которого находился житель Гейгельского района Фамиль Мамедов, столкнулся с автомобилем той же марки, которым управлял Халиг Абдуллаев. Фамиль Мамедов был госпитализирован, он скончался в больнице.

22 июля около 17:00 на территории села Гафарли Сабирабадского района автомобиль марки «ВАЗ-2107», за рулем которого находился Хидмет Гасанов, сбил переходившего дорогу жителя села Гаралар Самедагу Насирова. Пешеход скончался на месте.

По обоим фактам ведется расследование.