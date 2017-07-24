В Азербайджане жена убила и похоронила мужа – ФОТО

2017-07-24 12:30 | www.oxu.az | 3

В результате совместных оперативно-розыскных, а также следственных мероприятий сотрудников республиканской полиции и прокуратуры было установлено, что житель села Гырыхлы Гейгельского района Ильхам Гахраманов, который с 26 января 2013 года находился в розыске как пропавший без вести, был убит.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, было установлено, что супруга И.Гахраманова, жительница Гейгельского района Айнура Гахраманова убила его в 2013 году на почве семейного конфликта и похоронила в сарае во дворе дома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Гейгельского района подозреваемая в совершении преступления А.Гахраманова была задержана и представлена следствию. Женщина дала признательные показания.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

А.М.

