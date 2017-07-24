Страны ОПЕК+ в июне исполняли договоренность по сокращению добычи почти на 100%

2017-07-24 12:24 | www.trend.az | 5

Страны ОПЕК+ в июне 2017 года исполняли договоренность по сокращению добычи нефти почти на 100%, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Страны показали беспрецедентно высокую дисциплину и уровень соответствия, который за шесть месяцев находится на уровне, близком к 100%, а у некоторых стран и превышает 100%", - сказал он на заседании мониторингового комитета.

Кроме того, по словам Новака, сделка ОПЕК+ за шесть месяцев убрала с рынка 350 млн баррелей.

"Коллективными усилиями с рынка было убрано более 350 млн баррелей предложения нефти", - сказал он.

Новак заметил, что впервые за три года в мире наблюдается снижение запасов нефти и нефтепродуктов. В странах ОЭСР этот показатель снизился на 90 млн баррелей нефти, уменьшились также запасы нефти в плавучих хранилищах.

Министр также сказал, что впервые с 2014 года глобальные инвестиции в сектор перестали снижаться и перешли к росту. "Это позволит предотвратить возможный дефицит в будущем", - считает министр.