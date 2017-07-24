Белорусскую АЭС планируется ввести в строй летом 2020 года

2017-07-24 12:28 | www.trend.az | 5

Всю Белорусскую атомную электростанцию планируется ввести в строй летом 2020 года. О приверженности данным обязательствам в понедельник на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, передает корреспондент Белта.

"Мы вчера работали весь день на станции, обсудили положение дел. Готовы доложить подробно, - сказал Алексей Лихачев. - Мы исходим из обязательств "Росатома" всю станцию ввести в строй летом 2020 года".

Гендиректор "Росатома" поблагодарил белорусскую сторону за постоянное внимание к строительству БелАЭС. "Мы это чувствуем, чувствуют и наши строители, работающие здесь, в Беларусь", - сказал он.

Алексей Лихачев напомнил о разговоре главы белорусского государства с Президентом России в конце мая 2012 года, когда стартовал проект. "Вы тогда сказали, что задача - построить самую безопасную, самую современную станцию в Европе. И "Росатом" действует, исходя из этой вашей установки. Действительно, это новое поколение по безопасности (3+). В мире таких аналогов нет", - заявил Алексей Лихачев.