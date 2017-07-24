Фаигу Амирли зачитан приговор

2017-07-24 12:48 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Айтен Алиевой выступили адвокаты. Они попросили суд оправдать их подзащитного. После совещания был зачитан приговор, согласно которому Ф. Амирли был лишен свободы сроком на 3 года и 3 месяца с уплатой штрафа в размере 39 тысяч манатов.

Отметим, что Ф.Амирли был задержан 20 августа 2016 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой принадлежности, отношения к религии, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации) и 168.1 (создание группы, осуществляющей деятельность под предлогом распространения религиозных конфессий и совершения религиозных обрядов и нарушающей своей деятельностью общественный порядок, либо причиняющей вред здоровью граждан или нарушающей права граждан независимо от формы нарушения, а также отвлекающей граждан от исполнения ими установленных законом обязанностей, а равно руководство такой группой или участие в ней) УК АР. В его автомобиле были обнаружены книги лидера FETÖ Фетуллаха Гюлена.