Зампред УМК: Плачущего ночью ребенка должен успокаивать и отец

2017-07-24 12:49 | www.oxu.az | 4

Мужчина должен делить с женой все домашние дела. Если в доме не еды, то муж, вместе того, чтобы предъявлять претензии, должен сам приготовить обед. Или же если ночью плачет ребенок, то один час его должна успокаивать женщина, а один час – мужчина. Когда ребенок плачет, нельзя говорить жене: «Ты родила, ты и разбирайся» и уходить в другую комнату. Исламская религия этого не прощает.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом зампред Управления мусульман Кавказа Гаджи Фуад Нуруллаев заявил в ходе выступления на конференции на тему «Исламская солидарность и пропаганда семейных ценностей».

По его словам, в исламской религии права женщины стоят намного выше прав мужчины, в этой религии женщине дается большая ценность.

З.Г.

