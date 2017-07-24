ЕС инвестирует в "зеленую" энергетику Казахстана

2017-07-24 12:29 | www.trend.az | 6

За последние пять лет финансовые институты Европейского союза инвестировали в проекты в области «зеленой» энергетики в Казахстане 500 млн евро, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным генерального секретаря Европейского инвестиционного банка Клауса Тремеля, последняя транзакция в размере 100 млн евро была совершена на прошлой неделе.

«Мы стараемся отходить от поставок из Казахстана исключительно нефти и урана (поставка урана в страны Европейского союза из Казахстана занимает около 21% общего объема). Мы планируем развивать возобновляемые источники энергии. Безусловно, уже множество реализованных, а также текущих проектов. За последние пять лет Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком было обеспечено финансирование в размере 500 миллионов евро на развитие проектов в области чистой энергетики, возобновляемых источников энергии. На сегодня ЕС фокусирует внимание на строительство энергоэффективных зданий», - сообщил заместитель генерального директора директората ЕС по энергетике Герасимос Томас в кулуарах форума в рамках выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

Он отметил, что Европейский союз является крупнейшим зарубежным инвестором в Казахстане. И интерес государств-членов ЕС к сотрудничеству с РК растет.

«Астана, безусловно, город новый, инновационный. Наряду с политикой казахстанского правительства имеет очень большой потенциал для развития. Но вместе с тем следует развивать не только Астану, но и обращать внимание на модернизацию других городов и экологически чистые решения при строительстве. При этом энергоэффективность относится не только к зданиям и городам, она может быть применена в любой сфере, будь то развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства или гражданского общества», - добавил Герасимос Томас.