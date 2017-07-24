В Азербайджане некоторые абитуриенты I и IV групп специальностей повторно сдадут экзамен 25 июля

2017-07-24 12:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Приемный экзамен для абитуриентов, которые участвовали в в экзамене в I и IV группу специальностей в вузы в здании Азербайджанского университета кооперации, но были эвакуированы в связи с задымлением из-за пожара в соседнем здании, пройдет 27 июля.

Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в понедельник.

"Пропускной лист на экзамен» для этих абитуриентов будет размещен на сайте ГЭЦ 25 июля", - отмечается в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)