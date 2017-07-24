Стал известен прогноз погоды на завтра

2017-07-24 12:57 | www.apa.az | 3

Подует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует северо-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24°, днем 30-35°, в Баку ночью 20-24°, днем 30-35° тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако ночью и вечером в некоторых северных западных районах будут грозы, кратковременные дожди.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, временами усиливающийся ветер хазри на Абшеронском полуострове до 27 июля в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 32-37°, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.