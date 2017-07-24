Взрыв в Кабуле: Десятки погибших - ОБНОВЛЕНО

2017-07-24 12:53 | www.oxu.az | 3

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 человек.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил правительственный чиновник Афганистана.

10:20

Боевики движения «Талибан» взяли на себя ответственность за взрыв, который прогремел утром 24 июля в столице Афганистана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Смертник на автомобиле привел в действие взрывное устройствно неподалеку от дома заместителя главы исполнительной власти Мохаммада Мохакика.

В результате мощного взрыва погибли 24 человека, еще 42 получили ранения. На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб Кабула.

08:37

Более 20 человек погибли при взрыве, устроенном смертником в Кабуле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал Tolo News.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

Другие подробности пока не приводятся.

A.M.