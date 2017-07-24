Прогноз погоды на завтра

2017-07-24 12:56 | www.oxu.az | 5

В Баку и на Абшеронском полуострове 25 июля ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-24, днем - 30-35, в Баку ночью – 20-24, днем - 30-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Но ночью и утром в некоторых северных и западных районах возможны гром и кратковременные дожди.

Будет дуть переменчивый западный ветер. Ночью температура составит 20-25, днем 32-37, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

A.M.

