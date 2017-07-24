Лолита выступит в Баку с большим концертом

2017-07-24 12:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Одна из самых темпераментных артисток российской эстрады Лолита посетит Баку с большим сольным концертом. 19 декабря в концертном зале Elektra Hall зрители услышат как новые, так и самые известные и любимые песни эпатажной певицы.

Лолита всегда умела создавать неординарные образы и эпатировать публику. И в шоу, и в личной жизни ее смелость граничит со скандальностью. И это естественно, ведь если у тебя неукротимый и сильный характер, он будет влиять на все, что происходит вокруг.

Важно, что во всем, что она делает, нет фальши. Каждый эксцентричный поступок и вызывающий образ, каждая брошенная в интервью фраза идут от души. Лолита всегда искренна со своим зрителем, и в этом ее секрет.

Ее песни моментально становятся хитами. Лолита получила десять статуэток «Золотой Граммофон» – весомое подтверждение ее популярности и многогранного таланта. Она предстанет перед бакинскими зрителями в своем новом сольном шоу, которое совсем недавно презентовала в Москве, с самыми известными и любимыми песнями: "Пошлю его на небо за звездочкой", "Ориентация – север", "На Титанике". Ее новое шоу вызвало восторг публики, каждой песне подпевали хором семь тысяч зрителей.

Побыть со всеми вместе и с каждым наедине, достучаться до сердца, быть искренней и откровенной в своих песнях-исповедях – все это Лолита умеет делать как никто!

Билеты продаются во всех кассах города. Подробная информация по номеру (051) 303-35-40

Официальная страница мероприятия - https://www.facebook.com/events/128317147763457

Информационная поддержка Day.az, Trend.az

(Автор: Вугар Иманов)