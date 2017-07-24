Посол США рассказал о значимости для его страны региона компактного проживания азербайджанцев в Грузии

2017-07-24 13:00 | www.apa.az | 7

«США высоко оценивают значимость региона Квемо-Картли Грузии».

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом после встречи с главой Исполнительной власти Марнеульского района Мерабом Топчишвили сказал посол США в Грузии Ян Келли.

«Успешное развитие региона, где проживают представители трех основных этнических групп Южного Кавказа, очень важно для США. В регионе Квемо-Картли организация USAID реализует различные инвестиционные проекты. Также мы выделяем определенные гранты местным медиа», - сказал американский дипломат.

М. Топчишвили сказал, что в ходе встречи с послом США он рассказал о роли района в развитии Грузии, социально-экономических процессах в регионе: «Одной из основных тем обсуждения был туристический потенциал Марнеульского района. Марнеульский район, где проживают представители различных национальностей, может быть интересен туристам. Туристы могут посетить Марнеули и села района, ознакомиться с культурой азербайджанских, армянских и грузинских семей», - подчеркнул он.