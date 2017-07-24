Адекватность совокупного капитала «Azer Turk Bank» превысила 40%

2017-07-24 13:06 | www.oxu.az | 4

Как сообщает пресс-служба «Azer Turk Bank», по состоянию на 30 июня 2017 года активыБанка составили 311 623 тысячи манатов. Объём кредитного портфеля составил 126,7 миллионов манатов.

Совокупный капитал банка, после осуществления всех выплат, составил 54 811 тысяч манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала определен на уровне 40,84 процентов.

Общий объём доходов составил 12 миллионов 544 тысячи манатов, расходы – 11,1 миллионов манатов, а чистая прибыль Банка превысила 1 миллион 430 тысяч манатов. Объем депозитного портфеля Банка 206,3 миллионов манатов. Уставный капитал банка составляет 50 миллионов манатов.

75 процентов акций «Azer Turk Bank», осуществляющего деятельность на протяжении уже 22 лет, принадлежит Азербайджанскому государству.