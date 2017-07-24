СМИ Армении нагнетают в стране атмосферу русофобии

2017-07-24 12:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В последнее время армянские СМИ с завидным упорством нагнетают в обществе атмосферу русофобии, которая и без того цветет пышным цветом, что можно было наблюдать, к примеру, во время «Электромайдана».

Протесты в Армении, которые получили название «Электромайдан», начались 17 июня 2015 года и продолжались до середины сентября того же года. Поводом для протестов послужило повышение тарифов на электроэнергию. Так как ЗАО «Электрические сети Армении», которое и предложило повысить дневной тариф, является 100-процентной дочерней компанией российской «Интер РАО», гнев армянского народа обратился против России. Однако повышение тарифов было не причиной недовольства армян действиями Москвы, а просто вскрыло давний нарыв.

С тех пор армянские СМИ постоянно подбрасывали темы для того, чтобы костер ярости армян горел, не затухая. Это было и управление ПВО Армении, которое было передано Москве, и процесс объединения группировки войск вооруженных сил Армении и РФ.

Немало комментариев, обвиняющих Москву в предательстве, было и по поводу продажи Азербайджану оружия.

Последней темой, которую вот уже больше недели мусолят армянские СМИ, стало заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, чтобы Армения сделала официальным русский язык. Однако привлекает внимание не то, что Ереван отреагировал на такое предложение, а тот градус ненависти, с которым армянские эксперты, журналисты, чиновники комментируют это предложение Володина.

Для ознакомления приводим цитаты из статьи армянского издания «Первый Информационный» с комментариями армянского писателя и сценариста Ваграма Мартиросяна.

«Есть хитрый и умный империализм, а есть тупой и упрямый империализм. Российские имперские амбиции принадлежат ко второй категории. Россия еще при царе постоянно подвергала армян культурному и языковому террору, закрывая армянские школы», - заявил Мартиросян.

По его словам, «если бы Россия не рассматривала Армению как объект для постоянного порабощения, то весьма вероятно, что во многих случаях ее естественный союзник на сегодняшний день смог бы иметь территорию не в 30 квадратных метров, а в 100. Но царь на самом жарком этапе Первой мировой войны – в 1916 году, распустил армянские добровольческие отряды, несмотря на все успешные действия армянского войска, а затем и Ленин – однажды по Брест-литовскому, а во второй раз – по Карсскому договору с легкостью уступил Западную Армению Турции. А значит это тупое упрямство доведет до того, что территория российской империи будет постоянно сокращаться, и постоянно эта империя будет находиться в тяжелой изоляции, и в окружении ненавидящих ее народов. Но я не считаю, что мы можем уступить или должны заплатить высокую цену. Я думаю, что должно быть сопротивление. И сопротивление на данном этапе может быть посредством просветительской работы».

Глупость комментариев и подтасовку исторических фактов оставим на совести Мартиросяна, однако, важно отметить, что на протяжении последних нескольких лет устами таких вот мартиросянов, похоже, говорят власти Армении. Которые не только допускают, но, кажется, и поощряют расцвет антироссийских настроений в Армении.

(Автор: Эльмира Таривердиева)