Убийство в Барде: «Выходя из дома, я увидел повешенного сына» - ОБНОВЛЕНО

2017-07-24 13:01 | www.apa.az | 4

Стали известны некоторые детали убийства и суицида в Бардинском районе.

Как сообщает карабахское бюро АПА, отец Садая Алиева, который совершил суицид, Вагиф Алиев сказал, что до произошедшего в семье никакого конфликта не было.

По его словам, ночью он вышел во двор и увидел повешенного сына. Войдя в дом, В.Алиев увидел, что убита невестка, внуки же его ранены.

Члены семьи пояснили, что С.Алиев (1969 г.р.) был участником Карабахской войны, в последнее время страдал психологическими проблемами, лечился.

МВД распространило сообщение в связи с убийством в Барде.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства, ночью 24 июля около 03:00 в селе Хаджаллы Бардинского района Садай Алиев тупым предметом нанес ранения своей жене и детям, которые спали. Затем мужчина повесился. Доставленная в больницу жена скончалась, состояние же детей оценивается как средней степени тяжести.

Ведется расследование.

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11:06

В Бардинском районе совершено страшное убийство.

Как сообщает карабахское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Гаджаллы.

Житель села Садай Алиев убил свою жену Гюльбаниз Мехдиеву, ударив кувалдой по голове.

Затем С.Алиев набросился на свою дочь Малейку Алиеву и своего сына Мурада Алиева. Мужчина нанес своим детям тяжелые травмы, после чего повесился на дереве во дворе дома.

Соседи доставили детей С.Алиева в Бардинскую центральную районную больницу.

Как сообщили карабахскому корреспонденту АПА в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.