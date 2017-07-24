Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 - ОБНОВЛЕНО 1
2017-07-24 13:04 | www.apa.az | 7
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 человек.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 24 погибших. Министерство внутренних дел Афганистана также заявило, что из-за взрыва еще 42 человека получили ранения.
Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел недалеко от дома второго замглавы исполнительной власти Мохаммада Мохакика. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы.
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07:57
Более 20 человек погибли при взрыве, устроенном смертником в Кабуле.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал Tolo News.
Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.
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07:18
Смертник устроил взрыв в одном из районов Кабула.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, взрыв прогремел в понедельник утром в шестом полицейском районе Кабула неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. В результате взрыва погибли 2, ранены 6 человек.
Другие подробности пока не приводятся.