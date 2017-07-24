Есть силы, заинтересованные в напряженности между сирийскими беженцами и турками - губернатор провинции (эксклюзив)

2017-07-24 13:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Есть силы, которые заинтересованы в напряженности в отношениях между сирийскими беженцами и местным населением в Турции, считает губернатор северо-западной турецкой провинции Сакарья Ирфан Балканоглу.

На протяжении всей своей истории Турция принимала беженцев из разных стран, и Сакарья является одной из тех провинций, в которой размещены беженцы из различных уголков мира, сказал эксклюзивно Trend в понедельник Балканоглу.

Он не исключил, что в напряженности между сирийскими беженцами и местным населением играют большую роль сирийская разведка и внешние силы.

«Ранее в Турции никогда не наблюдалось каких-либо столкновений между местным населением и сирийскими беженцами. Но за последние месяцы можно увидеть антисирийскую пропаганду, которая ведется в соцсетях», - сказал Балканоглу.

Отметим, что в середине июня в Сакарье произошла массовая драка между сирийскими беженцами и местным населением

Сообщалось, что в целом в драке участвовало около ста человек.

Причиной драки стал конфликт одного из сирийских беженцев с работодателем, в который впоследствии были вовлечены другие беженцы из Сирии и местные жители.

По мнению Балканоглу, внешние силы пытаются добиться роста числа стычек между местным населением и сирийскими беженцами в Турции, и целью этого является поставить в затруднительное положение правительство страны, которое проводит лояльную политику по отношению к сирийским беженцам.

Сирийцев и турок связывают общая история, обычаи и традиции, считает он.

«Причиной скопления сирийских беженцев в Турции, как известно, являются военные столкновения, которые на протяжении долгих лет продолжаются в Сирии», - отметил Балканоглу.

По его мнению, президент Сирии Башар Асад в свое время не выполнил требования народа о демократизации, после чего в результате вмешательства в события в стране внешних сил сирийский конфликт приобрел кровавый характер.

Балканоглу отметил, что в то время, как западные страны закрыли свои двери для сирийских беженцев, Турция приняла их.

В настоящее время сирийских беженцев можно увидеть во всех провинциях Турции, и страна планирует предоставить гражданство некоторым из них, сказал он.

По словам Балканоглу, в некоторых провинциях Турции нехватка рабочей силы была восполнена именно благодаря сирийским беженцам.

Отметим, что, согласно данным Миграционной службы Турции при министерстве внутренних дел страны, на территории Турции находятся 3 миллиона 49 тысяч 879 сирийских беженцев.

Турция израсходовала на содержание беженцев около 20 миллиардов долларов.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu