В Дагестане задержаны похитители министра
2017-07-24 13:30 | www.oxu.az | 4
Двух жителей Махачкалы задержали по подозрению в похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики для получения выкупа.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, 20 июля подозреваемые похитили чиновника, угрожая ему оружием. На следующий день во время передачи части выкупа в размере 30 миллионов рублей злоумышленников задержали, а заложника освободили. Сейчас решается вопрос об их аресте.
В операции по освобождению чиновника участвовали сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статьям «похищение человека», «вымогательство» и «незаконный оборот оружия».
По данным сайта правительства Дагестана, Минстрой республики возглавляет Ибрагим Казибеков.
A.M.