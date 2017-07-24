В Дагестане задержаны похитители министра

2017-07-24 13:30 | www.oxu.az | 4

Двух жителей Махачкалы задержали по подозрению в похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики для получения выкупа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, 20 июля подозреваемые похитили чиновника, угрожая ему оружием. На следующий день во время передачи части выкупа в размере 30 миллионов рублей злоумышленников задержали, а заложника освободили. Сейчас решается вопрос об их аресте.

В операции по освобождению чиновника участвовали сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статьям «похищение человека», «вымогательство» и «незаконный оборот оружия».

По данным сайта правительства Дагестана, Минстрой республики возглавляет Ибрагим Казибеков.

A.M.