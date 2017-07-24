Зачитан приговор бывшему депутату Дуньямину Халилову

2017-07-24 13:37 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и других, обвиняемых в невозвращении кредита, взятого в ОАО «Azərbaycan Beynəlxalq Bank».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был зачитан приговор.

Суд приговорил Д. Халилова к 13 годам лишения свободы.

Обвиняемые Мансур Зейналов и Сейфулла Сейфуллаев были лишены свободы на срок 5 лет, Фархад Амирасланов – на 4 года. Они были арестованы в зале суда.

Шакир Мусаев, Руслан Аскеров, Рауф Алиев были приговорены к 2 годам лишения свободы условно.

Кроме того, был удовлетворен гражданский иск Департамента налогов против Д. Халилова. Было принято решение взыскать с Д. Халилова 1 млн. 752 тысячи манатов и посадить их на государственный счет.

Согласно приговору, задолженности Д. Халилова перед государством были погашены за счет квартиры в Ясамальском районе и земельных участков в Гахском районе.

Кроме того, было принято решение о взыскании в общем и индивидуальном порядке с обвиняемых лиц вместе с Д. Халиловом средств в размере более 50 млн. манатов и переводе их на государственный счет.

Гражданские иски против других обвиняемых лиц также были удовлетворены.

Напомним, с лета 2015 года начался процесс ареста лиц, взявших кредиты в МБА. В связи с этим были задержаны несколько бизнесменов. Владелец Globus Plaza Дуньямин Халилов также обвиняется в мошенничестве. Он был задержан в феврале прошлого года в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Решением Наримановского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Д.Халилову было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.

Другими обвиняемыми являются Фархад Ахмедов, Сейфулла Сейфуллаев, Шакир Мусаев, Руслан Исмаилов, Мансур Зейналов и Рауф Алиев. В их отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. В общей сложности они обвиняются в присвоении 50 миллионов манатов.

A.M.