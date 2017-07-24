Глава пресс-службы Трампа неправильно изложил его позицию по санкциям

2017-07-24 13:45 | www.oxu.az | 3

Новый глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что неправильно изложил позицию президента США Дональда Трампа по законопроекту о санкциях в отношении России.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета The New York Times.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп поддержит законопроект, который вводит новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР.

По словам Скарамуччи, Трамп пока не принял решения по этому вопросу.

«Моя оплошность», — заявил Скарамуччи.

22 июля американские республиканцы и демократы в конгрессе достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России.

Н.О.