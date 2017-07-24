Сотрудничество Азербайджана с Россией может решить очень много региональных и геополитических вопросов - российский эксперт

2017-07-24 13:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Азербайджана с Россией может решить очень много экономических, политических, региональных и геополитических вопросов, сказал в понедельник Trend политолог, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев.

Насыщенная повестка азербайджано-российских отношений, которая была обсуждена главами двух стран в Сочи, во многом определяет будущее этих отношений, сказал эксперт, комментируя встречу президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина на прошлой неделе в Сочи.

По мнению Караваева, перечень обсуждаемых на переговоров двух лидеров вопросов включает в себя не только двусторонние отношения. Главы государств, несомненно, рассмотрели вопросы международной повестки, в частности скоординировали возможные действия Москвы и Баку по урегулированию сирийской проблемы, где Россия является одним из главных игроков, а Азербайджан занимает позицию наблюдателя. России сейчас необходимо организовать круг союзников и партнеров по этому вопросу, добавил эксперт.

Следующей важной темой переговоров Караваев назвал развитие сотрудничества в трехсторонних форматах, таких как Азербайджан-Россия-Турция, Азербайджан-Россия-Иран.

По его словам, в сотрудничестве двух стран отдельное место занимает вопрос поставок российского оружия в Азербайджан. Также одним из вопросов является расширение экспорта азербайджанских товаров в Россию.

А что касается нагорно-карабахского урегулирования, Россия является наиболее последовательным и серьезным переговорщиком по нагорно-карабахскому конфликту, отметил эксперт.

Не исключено, что Москва и дальше будет придерживаться данной позиции и сохранит свой статус в этом вопросе, сказал Караваев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)