Обвиняемого в коррупции бывшего главврача Наркологического диспансера освободили в зале суда

2017-07-24 13:56 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому Г.Гасанов осужден условно с испытательным сроком на 2 года.

Матанат Шамчиева также осуждена условно с испытательным сроком на 2 года.

Отметим, на основании поступивших на «Горячую линию 161» жалоб граждан о том, что в Наркологическом диспансере города Баку требуют деньги для выдачу справки о нахождении на учете, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре и Министерство здравоохранения провели расследование. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий появились основания утверждать, что в январе-феврале 2017 года главный врач Наркологического диспансера города Баку Гусейн Гасанов через регистратора диспансера Матанат Шамчиеву требовал у различных граждан определенную сумму денег взамен на выдачу справки о нахождении на учете. Общий объем потребованной у граждан взятки составил 3190 манатов. В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело.

Они обвиняются по статье 311.1 (получение взятки), решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.