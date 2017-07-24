Народная артистка навсегда покинула страну

2017-07-24 14:00 | www.oxu.az | 3

Народная артистка, актриса Кюбра Алиева, долгое время проживавшая в Турции у дочери, вернулась в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, актриса заявила, что поедет обратно в Турцию.

«Я приехала в Азербайджан повидать родных. Увиделась со своими внуками. Завтра поеду в Гянджу, навестить могилы своих родителей и братьев. Затем я вновь вернуть в Турцию. Я уже купила дом в городе Милас в Бодруме, буду жить там с дочерью и внуками. Мне нравится тамошний климат, чувствую себя там хорошо. Время от времени буду приезжать в Азербайджан».

Актриса также рассказала о состоянии своего здоровья:

«Чувствую себя хорошо, но регулярно совершаю обследование. Я уже 7 лет борюсь с этой болезнью. Пока все нормально, все в руках Аллаха. Сколько времени он мне отпустил, столько и проживу».

Народная артистка добавила, что не планирует возвращаться на сцену:

«Я отдала сцене 42 года своей жизни, сейчас я не могу выйти на сцену по состоянию здоровья. У меня даже нет мысли выходить на сцену, так как я должна беречь свое здоровье, я не в том состоянии».

Отметим, что Кубра Алиева болеет раком.

А.С.

